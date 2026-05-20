Fuertes aguaceros e inundaciones obligan a declarar alerta verde en una parte de Costa Rica

Los efectos de la onda tropical #3 provocaron que una parte de Costa Rica permanezca bajo alerta verde.

Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la tarde de este miércoles 20 de mayo. La alerta es para la Vertiente del Caribe y los cantones de Sarapiquí y Turrialba.

La onda tropical se encuentra sobre el territorio nacional desde la madrugada del miércoles y, en conjunto con los vientos alisios acelerados en el mar Caribe, ha generado aguaceros con tormenta dispersa y lluvias constantes en la vertiente Caribe.

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La unidad Operativa de Rescate Acuático salvó a un adulto mayor y 24 perros en Batán. Foto Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Zonas con mayores lluvias

Según la CNE, en las últimas seis horas se registraron acumulados de de lluvias de entre 10 y 30 milímetros (mm), con máximos de entre 50 y 65 mm en Talamanca, Sixaola, Turrialba, el Parque Nacional Braulio Carrillo y Horquetas de Sarapiquí.

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Además, para la tarde de este miércoles se estiman aguaceros aislados con tormenta en el Pacífico Central y Pacífico Sur.

En el Valle Central se prevén acumulados inferiores a los 15 mm.

Suelos saturados y emergencias

Las autoridades advirtieron que el contenido de humedad aumentó considerablemente en las cuencas de la vertiente Caribe.

Incluso, algunos sectores alcanzaron entre un 95% y un 100% de saturación en los suelos, situación que ya provocó incidentes como colapso de alcantarillados, ríos crecidos y desbordados, comunidades anegadas y deslizamientos en rutas nacionales y cantonales.

Condiciones lluviosas seguirían

Durante la noche y madrugada del jueves se espera nubosidad variable con lluvias dispersas de menor intensidad en el Caribe.

La tendencia para el resto de la semana apunta a que continuarán los vientos alisios moderados en la cuenca del mar Caribe, junto con un aumento de humedad que mantendría condiciones nubladas y probabilidad de lluvias variables en el Caribe y la zona norte.

Para el fin de semana próximo se espera el paso de la onda tropical #4.