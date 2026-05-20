Lluvias por onda tropical dejan rescates, inundaciones y comunidades aisladas en Limón y Talamanca

Bomberos acudió al rescate de una familia aislada por las inundaciones en Río Blanco, Limón. (Bomberos/Bomberos)

Las fuertes lluvias asociadas al paso de la onda tropical mantienen múltiples emergencias en la provincia de Limón donde los cuerpos de socorro han tenido que realizar rescates y evacuaciones en distintos puntos.

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El rescatista de la Cruz Roja , Gerald Garro, informó que en las últimas horas se han atendido al menos seis rescates de personas que fueron trasladadas a lugares seguros debido a las condiciones del tiempo. Además, en Talamanca se reportó la atención de cuatro personas que fueron llevadas a un centro médico luego de que un árbol cayera sobre una vivienda.

Por su parte, el coordinador de la Cruz Roja, Jorge Rovira, indicó que el sur de Limón es actualmente la zona más afectada, con comunidades aisladas e incluso personas extranjeras que han debido ser rescatadas. Agregó que los operativos continúan y que se están enviando más recursos a la zona ante la magnitud de la emergencia.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las lluvias se mantendrán durante todo el día, por lo que la condición de inestabilidad continuará en el país.

Ante este panorama, Rovira hizo un llamado a las personas que habitan en zonas vulnerables a no esperar para evacuar cuando se emitan alertas de peligro.

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El Cuerpo de Bomberos también reportó operaciones en sectores como Río Blanco y Liverpool, en Limón, donde se realizó el rescate de cuatro personas que permanecían aisladas debido a la crecida de un río. En estas labores participa la Unidad Operativa de Rescate Acuático.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE), mediante Alejandro Picado, indicó que los cantones de Matina, Limón, Siquirres y Talamanca son los más afectados, con ríos crecidos como el Barbilla, Madre de Dios y Chirripó, además de inundaciones en sectores como B-Line.

También se reportan problemas de alcantarillado en la ciudad de Limón, mientras que en Talamanca las fuertes lluvias y el aumento de caudales mantienen varios puntos en condición crítica, especialmente en la zona de Sixaola.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la posibilidad de que las lluvias continúen generando nuevas afectaciones durante las próximas horas.