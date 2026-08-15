Sucesos

Fuertes aguaceros marcaron el inicio de Día de las Madres: ¿seguirá así el tiempo en lo que resta del día?

La llegada de la onda tropical #32 está influyendo en el país desde las primeras horas de este sábado

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Por Adrián Galeano Calvo

La mañana de este sábado cientos de personas fueron sorprendidas por fuertes aguaceros que cayeron en distintos puntos del territorio nacional y según los expertos, las lluvias podrían extenderse a lo largo del día.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el arribo de la onda tropical #32 para este sábado está influyendo con condiciones nubladas y de lluvias variables para la vertiente del Caribe y la Zona Norte oriental.

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“Se estiman lluvias y aguaceros ocasionales (posible tormenta) en sectores marítimos del Caribe hacia sectores costeros y montañosos de esta vertiente, incursionando en la Zona Norte.

Lluvia en San José
Se esperan lluvias de distintas intensidades a lo largo del día. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Las lluvias presentes en las montañas alcanzarán sectores este y norte del Valle Central en el transcurso de la mañana y primeras horas de la tarde”, detalló el IMN.

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Para el periodo vespertino y nocturno, se pronostican aguaceros dispersos con tormenta en el Pacífico Central y Pacífico Sur, los cuales se desplazan a sectores costeros de esta vertiente.

“Los vientos alisios acelerados en el Mar Caribe también estarían presentes sobre el país, estos en las cordilleras, el Valle Central y el Pacífico Norte. Se estiman ráfagas en partes bajas entre los 40 – 60 km/h, con máximas en partes montañosas entre 70 - 85 km/h”.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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