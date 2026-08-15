Fuertes aguaceros marcaron el inicio de Día de las Madres: ¿seguirá así el tiempo en lo que resta del día?

La mañana de este sábado cientos de personas fueron sorprendidas por fuertes aguaceros que cayeron en distintos puntos del territorio nacional y según los expertos, las lluvias podrían extenderse a lo largo del día.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el arribo de la onda tropical #32 para este sábado está influyendo con condiciones nubladas y de lluvias variables para la vertiente del Caribe y la Zona Norte oriental.

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“Se estiman lluvias y aguaceros ocasionales (posible tormenta) en sectores marítimos del Caribe hacia sectores costeros y montañosos de esta vertiente, incursionando en la Zona Norte.

Se esperan lluvias de distintas intensidades a lo largo del día. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Las lluvias presentes en las montañas alcanzarán sectores este y norte del Valle Central en el transcurso de la mañana y primeras horas de la tarde”, detalló el IMN.

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Para el periodo vespertino y nocturno, se pronostican aguaceros dispersos con tormenta en el Pacífico Central y Pacífico Sur, los cuales se desplazan a sectores costeros de esta vertiente.

“Los vientos alisios acelerados en el Mar Caribe también estarían presentes sobre el país, estos en las cordilleras, el Valle Central y el Pacífico Norte. Se estiman ráfagas en partes bajas entre los 40 – 60 km/h, con máximas en partes montañosas entre 70 - 85 km/h”.