Hombre muere en estación de Bomberos a donde fue llevado este Día de la Madre

Una estación del Cuerpo de Bomberos se convirtió en escenario de un trágico hecho, pues en ese sitio perdió la vida un hombre que fue víctima de un salvaje ataque.

De acuerdo con dicha institución, los hechos ocurrieron a eso de las 6 a.m. de este sábado en la estación de Bomberos de Pavas, San José.

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La versión preliminar que trascendió señala que, en apariencia, el ahora fallecido habría sido llevado a ese sitio por otras personas en un carro particular, con el fin de que el personal paramédico lo ayudara.

El hombre murió poco después de ser llevado a la estación de Bomberos en Pavas. (Jeffrey Zamora)

Al parecer, la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala y pese al esfuerzo de los paramédicos, este terminó perdiendo la vida en el lugar.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en su muerte.

Lo que se habla extraoficialmente es que este hombre, supuestamente, habría sido atacado a balazos en una localidad de la zona de Pavas, por lo que otras personas lo trasladaron hasta dicha estación, pues era el punto más cercano para ser atendido por personal de emergencias.