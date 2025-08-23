Fuertes lluvias obligan al cierre de la ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que por las intensas lluvias de las últimas horas en la zona montañosa, se aplicó un cierre preventivo en la ruta 32.

La ruta 32 está cerrada. (Reiner Montero, corresponsal/Reiner Montero, corresponsal)

La medida se toma como precaución ante la saturación de los suelos y el riesgo de deslizamientos que podrían comprometer la seguridad de los conductores.

LEA MÁS: Se viene un temblor todavía más fuerte? Esto dice el Ovsicori un temblor todavía más fuerte? Esto dice el Ovsicori

El MOPT, junto con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), anunció que se realizará una inspección de la carretera a primera hora de este sábado para valorar si se puede dar la reapertura.

LEA MÁS: Vecinos aterrorizados por sangriento crimen ocurrido a plena luz del día frente a iglesia católica