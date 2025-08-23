Sucesos

Fuertes lluvias obligan al cierre de la ruta 32

Los suelos se encuentran completamente saturados

Por Silvia Coto

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que por las intensas lluvias de las últimas horas en la zona montañosa, se aplicó un cierre preventivo en la ruta 32.

El MOPT cerró la ruta 23 de forma preventiva hasta este sábado 24 de mayo.
La ruta 32 está cerrada. (Reiner Montero, corresponsal/Reiner Montero, corresponsal)

La medida se toma como precaución ante la saturación de los suelos y el riesgo de deslizamientos que podrían comprometer la seguridad de los conductores.

El MOPT, junto con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), anunció que se realizará una inspección de la carretera a primera hora de este sábado para valorar si se puede dar la reapertura.

ruta 32carretera san josé limónzurquíruta cerradalimóncarretera a LimónMopt
