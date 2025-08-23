¿Se viene un temblor todavía más fuerte? Esto dice el Ovsicori

Dos fuertes temblores han asustado este viernes, sobre todo a los vecinos de San José, y va a seguir temblando.

En San José se sintió muy fuerte el temblor. (Jose Cordero/Jose Cordero)

A las 12:45 de la madrugada se vino un meneón de 4,1 grados cerca de barrio Tournón en San José y que tuvo una profundidad de solamente 4 kilómetros.

LEA MÁS: Otro fuerte temblor sacudió San José este viernes

Mientras que a las 4:55 de la tarde, se dio un temblor de 3,1 grados en San José, con una profundidad de 2 kilómetros, según la última revisión del Ovsicori.

Esteban Chaves, del Ovsicori, aseguró que el último temblor es la réplica más fuerte de la madrugada.

LEA MÁS: Cámaras captaron el aterrador estruendo causado por temblor que levantó de la cama a muchos

“Esta réplica tuvo una profundidad de dos kilómetros y fue ampliamente percibida por la población del centro de San José, Heredia y Alajuela. La fuente sísmica es la misma, es una secuencia sísmica que está en desarrollo y, por tanto, la ocurrencia de réplicas va a ser absolutamente normal”, explicó el experto.

Esto explicó el Ovsicori sobre los fuertes temblores de este viernes

Es decir, no debe de extrañarse si la meneadera continúa en las próximas horas.

El Oviscori asegura que se encuentran monitoreando la actividad tectónica en esta zona.

De momento, no se reportan personas afectadas por ninguno de los temblores, eso sí, muchos asustados.