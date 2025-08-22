Otro fuerte temblor sacudió San José este viernes

La Red Sismológica Nacional (RSN) informó de manera preliminar sobre un sismo de magnitud 3,6 registrado a las 4:55 p.m. de este viernes.

Temblor en San José (Ovsicori/Cortesía)

El epicentro se localizó 2 kilómetros al oeste de Guadalupe, Goicoechea, con una profundidad de 5 km,según datos de la RSN.

El Ovsicori estimó la magnitud en 3 grados pero se sintió un mecatazo.

LEA MÁS: Buseta cayó desde un puente y rescatistas luchan por salvar a su ocupante

Por el momento, no se reportan daños ni personas afectadas; sin embargo, debido a la cercanía, el temblor fue percibido por habitantes de San José y Heredia en su mayoría.

Otro temblor ocurrió la madrugada de este viernes a las 12:45, la magnitud fue de 4,1 grados.

LEA MÁS: Celso Gamboa recibe nueva noticia que no le agradará y que agilizaría proceso de extradición

El Ovsicori localizó el sismo cerca de barrio Tournón en San José y que tuvo una profundidad de solamente 4 kilómetros.