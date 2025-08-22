Sucesos

Otro fuerte temblor sacudió San José este viernes

Sismo fue sentido en varios lugares de San José

Por Silvia Coto

La Red Sismológica Nacional (RSN) informó de manera preliminar sobre un sismo de magnitud 3,6 registrado a las 4:55 p.m. de este viernes.

Temblor en San José (Ovsicori/Cortesía)

El epicentro se localizó 2 kilómetros al oeste de Guadalupe, Goicoechea, con una profundidad de 5 km,según datos de la RSN.

El Ovsicori estimó la magnitud en 3 grados pero se sintió un mecatazo.

Por el momento, no se reportan daños ni personas afectadas; sin embargo, debido a la cercanía, el temblor fue percibido por habitantes de San José y Heredia en su mayoría.

Otro temblor ocurrió la madrugada de este viernes a las 12:45, la magnitud fue de 4,1 grados.

El Ovsicori localizó el sismo cerca de barrio Tournón en San José y que tuvo una profundidad de solamente 4 kilómetros.

temblorsismosan joséovsicori
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

