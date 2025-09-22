Fuga de gas LP provoca caos en Moravia

Un escape de gas licuado de petróleo por sus siglas conocido como gas LP cerca de la gasolinera Delta en Moravia, San José, provocó que comercios y centros educativos fueran paralizados.

Los bomberos atienden la situación desde la 1 de la tarde de este lunes 22 de setiembre, de la Municipalidad de Moravia, 100 metros este.

“Durante esta tarde, hemos trabajado en el control de una fuga en un contenedor de 1.000 litros de gas licuado de petróleo.

“Con el objetivo de asegurar la vida de las personas, hemos tomado la decisión de realizar un cierre de 100 metros a la redonda”, detallaron los bomberos.

Las labores las realizan con la Unidad de Materiales Peligrosos de Bomberos, personal de la Estación de Guadalupe y personal de la Unidad de Emergencias Médicas y Rescate de la Institución en conjunto con la empresa gasera.

