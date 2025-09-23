Sucesos

Funcionario de hospital que murió en accidente en la General Cañas iba a cumplir un gran sueño

Marco Vinicio Orozco trabajó por 18 años en el hospital y estaba cerca de cumplir una gran meta

Por Adrián Galeano Calvo
Marco Vinicio Orozco murió en un accidente en la General Cañas. Foto Facebook. (FAcebook/Marco Vinicio Orozco murió en un accidente en la General Cañas. Foto Facebook.)

Marco Vinicio Orozco Segura, el funcionario del hospital San Rafael de Alajuela que murió en un horrible accidente en la carretera General Cañas, estaba cerca de cumplir un sueño por el que se había esforzado mucho.

Orozco, quien trabajaba en el laboratorio clínico y tenía 18 años de formar parte del centro médico, falleció la madrugada del lunes cuando el carro en el que viajaba junto con una mujer se volcó luego de que, en apariencia, chocó contra una barra divisoria cerca del Real Cariari.

Orozco falleció en el sitio, mientras que la mujer, apellidada Rivera Domínguez, sobrevivió al accidente y fue llevada de emergencia a un centro médico.

Johanna Segura, tía de Marco Vinicio, contó que pese a que su sobrino amaba su trabajo en el hospital, él estaba cerca de cumplir una meta profesional por la que se había esforzado mucho.

“Él tenía 18 de años de trabajar en el Hospital San Rafael de Alajuela y estaba a pocos días de graduarse de veterinario, una de sus grandes pasiones, pues amaba demasiado a los animales”, explicó la tía.

El accidente se habría dado debido a que, al parecer, el carro chocó contra una barrera divisoria. Foto ANI. (ANI/El accidente se habría dado debido a que, al parecer, el carro chocó contra una barrera divisoria. Foto ANI.)

En cuanto al accidente, Segura dijo que es muy poco lo que saben, lo que sí tienen por cierto es que un día antes Marco Vinicio había regresado de una gira en Guanacaste, que realizó con la universidad donde estudiaba veterinaria.

“Hasta el momento, no sabemos mucho, porque en el lugar del accidente no hay cámaras; lo que nos dijo el OIJ y la Policía, es que parece que hubo un exceso de velocidad, mas nosotros no podemos asegurar eso. Había un montículo de tierra, el carro chocó con eso y dio tumbos en el aire”.

Orozco será recordado por sus seres queridos como un hombre alegre, que vivió la vida al máximo y que siempre estaba ahí para su familia.

“Era un hombre demasiado servicial, siempre dispuesto, siempre alegre, y que amaba a sus dos sobrinos. Él era muy querido en la familia por el carácter y la forma de ser que tenía, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo”.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

