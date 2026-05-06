Sucesos

Funcionario de la CCSS perdió el puesto y fue condenado por algo muy bajo que hacía

Tribunal lo condenó por cobrar dinero a usuarios de servicio gratuito

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Por Alejandra Morales

Un hombre de apellidos Prendas Cubero perdió su trabajo y además fue condenado penalmente luego de que se comprobara que cobraba dinero por realizar trámites gratuitos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción demostró que el imputado cometió ocho delitos de concusión, razón por la que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública lo sentenció el pasado 30 de abril a cuatro años de arresto domiciliar con monitoreo electrónico.

Además, recibió una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos.

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En la imagen las manos de una adulta mayor contando monedas
Tribunal lo condenó por cobrar dinero a usuarios de servicio gratuito. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

De acuerdo con la investigación los hechos ocurrieron entre julio del 2023 y agosto del 2024, cuando Prendas laboraba en la Oficina de Validación de Derechos del Área de Salud de Cartago.

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Según logró demostrar el Ministerio Público, el ahora sentenciado cobraba a las víctimas sumas que iban desde los ¢19.000 hasta los ¢80.000 para gestionar seguros por el Estado, pese a que ese servicio es completamente gratuito.

De acuerdo con la investigación judicial, mediante esas acciones obtuvo ¢168.000.

El caso corresponde al expediente 24-019864-0042-PE.

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Prendas Cuberocobraba por trámites gratuitos en la CCSS
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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