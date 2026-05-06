Hallazgo cerca del cuerpo de joven de 18 años aumenta misterio sobre su muerte

Un casquillo de bala fue hallado por agentes del OIJ cerca del cuerpo de Erick García Valle, el joven de 18 años que apareció sin vida dentro de un bananal en Matina, Limón.

Sin embargo, las autoridades judiciales aún esperan el avance de las investigaciones y de la autopsia para determinar si el muchacho presentaba heridas de bala, ya que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no era posible detectarlo a simple vista.

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El joven fue visto con vida por última vez el pasado 2 de mayo en Matina y fue reportado como desaparecido hasta el martes 5 de mayo.

Precisamente ese mismo día, horas después de la denuncia, familiares y allegados que participaban en su búsqueda encontraron el cuerpo dentro de un bananal ubicado cerca de la iglesia de los Testigos de Jehová, en Boston de Matina.

Erick García Valle de 18 años era buscado por el OIJ (Cortesía/Cortesía)

“En las cercanías del cuerpo se encuentra un indicio balístico, de momento no se puede precisar las causas de la muerte, ya que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Las autoridades indicaron además que, fueron las personas que buscaban al muchacho, quienes alertaron sobre el hallazgo.

Ahora el caso permanece bajo investigación para esclarecer cómo murió Erick García Valle y si se trató de un homicidio.