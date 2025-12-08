Golpe al robo de combustible en Limón: Caen tres sospechosos tras megaoperativo

Un operativo entre RECOPE, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón y la Fuerza Pública permitió desarticular a una presunta banda dedicada al robo, almacenamiento y distribución ilegal de combustible.

Allanamientos por robo de combustible en Limón (OIJ/OIJ)

La intervención se realizó este lunes 8 de diciembre mediante cinco allanamientos simultáneos en barrio Santa Rosa, Búfalo, Almendros, Batán y Corrales, donde se detuvo a tres hombres de apellidos Mena (31 años), Blandón (27) y Corrales (41), quienes quedaron a la orden del Ministerio Público.

Según Recope, la investigación comenzó en octubre de 2025 tras recibir información clave mediante denuncias a la línea gratuita y confidencial 1-0-0-2, las cuales coincidieron con alertas técnicas en el sistema del poliducto.

Luego de esa alerta, Recope realizó diligencias de campo y análisis técnicos que permitieron identificar patrones, horarios y zonas de riesgo relacionadas con la posible extracción ilegal de combustible en Cedar Creek.

Las autoridades les decomisaron gran cantidad de evidencia (OIJ/OIJ)

Esa coordinación llevó a que agentes judiciales y policiales inspeccionaran la zona, donde corroboraron la existencia de una toma ilegal que dirigía una manguera hacia una propiedad utilizada para el almacenamiento clandestino. Desde ahí, el combustible era distribuido hacia distintos barrios limonenses.

Durante los operativos de este lunes, las autoridades localizaron grandes cantidades de evidencia vinculada al robo de combustible, entre ellas: estañones y pichingas con combustible, tanquetas y manguera, una toma ilegal habilitada mediante un túnel y equipo utilizado para el trasiego.

En total, se decomisaron alrededor de 700 litros de combustible, además de herramientas

Este golpe se suma a decomisos previos relacionados con la misma estructura criminal. Uno de los más relevantes ocurrió el 18 de noviembre de 2025, cuando el OIJ interceptó un camión de carga pesada que transportaba 15 pichingas y 73 estañones, equivalentes a 16.084 litros de diésel presuntamente robados a Recope, por lo que fue decomisado.

Los tres sospechosos detenidos durante los allanamientos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se realizará la audiencia correspondiente para definir las medidas cautelares.