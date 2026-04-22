Sucesos

Golpe en barrios de Purral busca devolver la paz a muchas familias

Cuatro personas fueron detenidas en siete allanamientos

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Por Alejandra Morales

Con el objetivo de mitigar la violencia y el dolor que golpea a muchas familias, el OIJ realizó múltiples operativos en Goicoechea, San José, la tarde de este martes 21 de abril.

Agentes de la sección especializada antidrogas realizaron siete allanamientos en Alemanias Unidas y El Matadero, en Purral, donde buscaban a seis personas sospechosas de estar vinculadas con la venta de droga al menudeo.

De momento, las autoridades confirmaron la detención de cuatro de los sospechosos.

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Allanamiento Purral de Guadalupe
Cuatro personas fueron detenidas en los operativos. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Allanamiento Purral de Guadalupe
La intervención busca bajar la violencia en comunidades. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado y disminuir la cantidad de homicidios.

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“Se han recibido informaciones confidenciales a través del Centro de Información Confidencial (CICO), donde se nos indica que en estos dos lugares se ha incrementado mucho la venta de drogas; estos son parte de los trabajos que venimos realizando para atacar el crimen organizado”, señaló Muñoz.

Allanamiento Purral de Guadalupe
Información confidencial dice que en esa zona ha aumentado la venta de drogas. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Allanamiento Purral de Guadalupe
En total, las autoridades hicieron siete allanamientos. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Allanamiento Purral de Guadalupe
Los operativos son en Purral. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El jerarca detalló que este tipo de abordajes es para atacar el crimen y bajar la cantidad de homicidios.

“Cerca del 79% de los homicidios están relacionados con ajustes de cuentas, que a su vez están vinculados con el tráfico de drogas”, añadió.

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allanamientos en PurralAgentes de la sección especializada antidrogas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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