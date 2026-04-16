¿Ha notado los días un poquito más fríos? Esta es la explicación y el pronóstico para el resto de la semana

Las lloviznas y el ambiente más fresco de lo habitual que se han percibido en diferentes regiones del país durante esta mitad de semana tienen una explicación: el paso de un pulso húmedo débil, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con el reporte del IMN, este fenómeno está generando un leve incremento en la nubosidad, lo que favorece la presencia de lloviznas aisladas, especialmente en el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el Valle Central.

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El IMN atribuye estas condiciones al paso de un pulso húmedo débil. Foto: Archivo GN

Disminución del viento y temperaturas más frescas

Además de las precipitaciones ligeras, el IMN indicó que el viento alisio mostrará una tendencia clara a disminuir a partir del miércoles, lo que contribuye a la sensación de un ambiente más estable y fresco.

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Asimismo, se prevé una leve disminución en las temperaturas este jueves, razón por la cual muchas personas han percibido una mañana más frías de lo normal en diversas zonas del país.

Según el IMN, la nubosidad tenderá a disminuir hacia el final de la semana, lo que permitirá un aumento progresivo de las temperaturas y generará un ambiente más cálido de cara al fin de semana.