Misterioso intento de acceso al email de Junieysis Merlo es investigado por el OIJ

Un inquietante intento de acceso al correo electrónico de Junieysis Merlo Espinoza se convirtió en una de las pistas que ahora investigan las autoridades judiciales, luego de que se determinara que la acción ocurrió cuando la joven madre, según la hipótesis del caso, ya había sido asesinada.

La desaparición de Junieysis fue denunciada por un primo el 2 de abril anterior, a las 12:41 p. m., en el OIJ de Alajuela. El familiar indicó que, tras buscarla en distintos hospitales ante la posibilidad de que estuviera internada, decidió acudir a las autoridades al no obtener información sobre su paradero.

Durante la denuncia, el joven facilitó el número telefónico de la muchacha y explicó que este salía apagado, lo que incrementó la preocupación de sus allegados. Para ese momento, la familia de Junieysis en Nicaragua ya vivía horas de angustia e incertidumbre ante su repentina desaparición.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, fue asesinada el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Posteriormente, las autoridades judiciales obtuvieron información de los investigadores de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, quienes detectaron que uno de los correos electrónicos de Junieysis fue intentado restablecer en otro celular durante la madrugada del viernes 3 de abril.

Según la hipótesis judicial, para ese momento la joven ya se encontraba sin vida.

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Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación, ya que las autoridades buscan determinar quién y con qué propósito intentó acceder al correo personal de la víctima, lo que podría aportar información clave para el esclarecimiento del caso.

El presunto femicidio de Junieysis Merlo Espinoza ha generado una profunda consternación, no solo por la violencia del hecho, sino también por el impacto que deja en su familia. La joven madre deja huérfanos a un niño de 10 años y a unas gemelas de 4 años, lo que ha intensificado el dolor de sus seres queridos y de la comunidad.