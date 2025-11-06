Hallan chalecos con leyenda del “OIJ” y varias armas abandonadas dentro de cañal en Turrialba

Unos oficiales de la Fuerza Pública quedaron con la boca abierta con lo que encontraron dentro de un cañal en Turrialba la tarde de este miércoles.

En ese sitio los uniformados hallaron varias armas de fuego abandonadas, así como chalecos y prendas que cualquier persona podría usar para hacerse pasar por un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Oficiales de Fuerza Pública fueron los que dieron con el hallazgo. Foto OIJ. (OIJ/Hallan armas y chalecos con la leyenda "OIJ" dentro de cañal en Turrialba. Foto OIJ.)

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del OIJ, la cual indicó que ese hallazgo se dio a eso de la 1 p.m. de este miércoles dentro de un cañal ubicado en el sector de Atirro, en La Suiza de Turrialba.

“En primera instancia los agentes son alertados por oficiales de la Policía Administrativa sobre el hallazgo de estos objetos, por lo que los mismos se personan al lugar y corroboran la situación.

Entre las armas había un fusil de asalto. Foto OIJ. (OIJ/Hallan armas y chalecos con la leyenda "OIJ" dentro de cañal en Turrialba. Foto OIJ.)

“En el sitio los agentes encontraron dos pistolas 9 milímetros, un fusil de asalto, dos pasamontañas, un par de guantes, dos chalecos con la leyenda ‘OIJ’, una correa táctica, varias herramientas y prendas”, detalló la Policía Judicial.

La investigación de las autoridades está enfocada en determinar el origen de todos esos objetos y el motivo por el que fueron abandonados dentro del cañal en Turrialba.

