Hallan cuerpo de mujer dentro de un río en Heredia

Un río de la provincia de Heredia se convirtió en escenario de un trágico hallazgo, luego de que en sus aguas fue encontrado el cuerpo de una mujer.

LEA MÁS: Discusión habría terminado en tragedia: mujer murió tras recibir un golpe en la cabeza y hombre fue detenido

El hecho fue confirmado a La Teja por la Cruz Roja, la cual indicó que la alerta del hallazgo se dio a eso de las 10:25 a.m. de este viernes en el sector de Ulloa, específicamente en el río Bermúdez.

La Cruz Roja indicó que el cuerpo fue encontrado en el río Bermúdez. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cortesía)

En apariencia, personas que se encontraban cerca de la zona alcanzaron a ver lo que parecía ser un cuerpo, por lo que de inmediato dieron alerta a las autoridades, las cuales confirmaron la lamentable situación.

“Reportan el avistamiento de lo que parece ser el cuerpo de una mujer, recurso en el lugar trabaja en la recuperación del cuerpo en el cauce del río”, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: Autoridades en alerta por presunto femicidio de una mujer embarazada que habría sido atacada a puñaladas

De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en la muerte de esta mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer.