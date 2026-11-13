Sucesos

Hallan cuerpo de mujer dentro de un río en Heredia

Personal de la Cruz Roja se encuentra trabajando en la recuperación del cuerpo

Por Adrián Galeano Calvo

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Un río de la provincia de Heredia se convirtió en escenario de un trágico hallazgo, luego de que en sus aguas fue encontrado el cuerpo de una mujer.

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El hecho fue confirmado a La Teja por la Cruz Roja, la cual indicó que la alerta del hallazgo se dio a eso de las 10:25 a.m. de este viernes en el sector de Ulloa, específicamente en el río Bermúdez.

Hallazgo cuerpo en el río María Aguilar
La Cruz Roja indicó que el cuerpo fue encontrado en el río Bermúdez. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cortesía)

En apariencia, personas que se encontraban cerca de la zona alcanzaron a ver lo que parecía ser un cuerpo, por lo que de inmediato dieron alerta a las autoridades, las cuales confirmaron la lamentable situación.

“Reportan el avistamiento de lo que parece ser el cuerpo de una mujer, recurso en el lugar trabaja en la recuperación del cuerpo en el cauce del río”, detalló la Cruz Roja.

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De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en la muerte de esta mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.