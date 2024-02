Hallan dos piernas en el mismo tanque donde encontraron un cuerpo descompuesto

Dos piernas fueron halladas en el mismo tanque de agua que el OIJ inspecciona y en el que encontraron un cuerpo completo en estado de descomposición.

Estos tanques están en Herradura y, al parecer, serían utilizados por el supuesto líder criminal Ronny Danilo López González, alias Oso.

“Se ha ubicado un cuerpo completo que está en un estado de putrefacción y también las extremidades (piernas) que pertenecen a otro cuerpo.

Rándall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que estos tanques tienen un orificio de aproximadamente un metro de ancho y por dentro son bastante grandes, tienen entre 15 y 35 metros de diámetro, así como tres metros de profundidad, estos aún tienen agua.

“Los compañeros de buceo forense hicieron la inmersión dentro de este sitio y pudieron abarcar uno de los dos tanques”, señaló Zúñiga.

Los tanques por fuera parecen pequeños, pero por dentro miden de 15 a 35 metros de diámetro. Foto: OIJ

Para este miércoles, las autoridades van a continuar con la inspección en el segundo tanque, en este trabajo participa personal de ciencias forenses, como una antropóloga.

“Se ha abarcado únicamente un tanque de los dos que existen en esa propiedad, esta colinda con un río y a setecientos metros de donde hubo una intervención policial recientemente.

“El otro tanque que se va a revisar será el miércoles, importante destacar que, como es un material infectocontagioso, tenemos que dar cierto tiempo de prudencia para que no se genere una contaminación cruzada con los compañeros de buceo forense”, manifestó Zúñiga.

Estos tanques son de agua y están en una propiedad que mide cinco hectáreas y colinda con el río Caña Blanca.

En apariencia, en la propiedad pretendían construir un residencial, pero este al final no se realizó y por eso están esos tanques en el sitio, el agua que está allí no va a dar a ninguna casa vecina, los lugareños afirman que no sintieron un mal olor que saliera de allí.

Las autoridades sospechan que Oso tenía un cementerio clandestino y personas que están desaparecidas las habría matado y pudo tirar sus cuerpos ahí.