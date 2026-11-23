Una localidad josefina se convirtió en escenario de un aterrador hallazgo, pues en ese lugar se encontró un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición.

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Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que el hallazgo se dio a eso de las 9:20 p.m. de este domingo en el sector de San Francisco de Dos Ríos.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Benemérita, se trataba del cuerpo de un hombre.

De acuerdo con la Cruz Roja, se trataría del cuerpo de un adulto mayor. Foto Archivo.

“La Cruz Roja Costarricense atendió el hallazgo de un cuerpo correspondiente a un hombre adulto mayor, localizado sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición”, detalló la institución.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en su muerte.