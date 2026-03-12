Sucesos

Hallazgo de carro quemado en Parrita levanta sospechas tras balacera que mató a bebé en Quepos

El OIJ confirmó el hallazgo del carro, pero de momento no lo relaciona con el tiroteo

Por Alejandra Morales

Un carro quemado fue encontrado en Parrita y las autoridades investigan si podría estar relacionado con algún hecho violento.

El hallazgo ocurrió sobre la carretera Costanera Sur, a la altura de Pueblo Nuevo de Parrita.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que el vehículo fue localizado completamente calcinado en esa zona.

Un carro quemado fue hallado en Parrita, y las autoridades investigan si podría estar relacionado con algún hecho violento. Foto: Tomada de Diario Mirador
Un carro quemado fue hallado en Parrita, y las autoridades investigan si podría estar relacionado con algún hecho violento. Foto: Tomada de Diario Mirador

De momento, los investigadores no han confirmado si este automóvil está relacionado con la agresión armada ocurrida en el sector de La Laguna de Inmaculada de Quepos, donde un bebé de un año y nueve meses fue asesinado.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades tratan de determinar si el vehículo pudo haber sido utilizado en algún hecho delictivo.

