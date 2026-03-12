Ráfaga de disparos que mató a bebé en Quepos quedó grabada

La ráfaga de disparos que cobró la vida de un bebé de un año y nueve meses en Quepos quedó grabada.

En la oficina de prensa del OIJ detallaron que el menor, quien fue una víctima inocente del ataque, recibió un impacto de bala en la cabeza.

En el hecho también resultaron heridos una mujer de apellido Barrantes, de 25 años, y un hombre de apellido López, de 28 años.

Además, dos niños de 5 y 8 años que se encontraban en el lugar presentaron rasguños, aunque en apariencia no tenían heridas de bala.

“Estas personas iban ingresando a una vivienda cuando desde un vehículo les dispararon en múltiples ocasiones, todos fueron llevados al centro médico donde el menor fue declarado fallecido”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

Ráfaga de disparos que mató a bebé en Quepos

El menor recibió un impacto de bala en la cabeza. Foto: Ilustrativa (Raúl Cascante)

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables de este ataque armado.

El bebé falleció en el hospital Max Terán de Quepos.

La emergencia fue reportada a la Central de la Cruz Roja a las 9:18 p. m. de este miércoles 11 de marzo, luego de que el 911 alertara sobre múltiples detonaciones en calle Malecu, en el sector Inmaculada de Quepos.

Balacera en Quepos cobra la vida de un bebé de 1 año. Foto: ANI ( ANI/ANI)

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, ya no encontraron pacientes, ya que las personas afectadas habían sido trasladadas por medios propios a un centro médico.

“Cuando llegamos al lugar no había ningún paciente, los trasladaron por medios propios”, indicaron en la Central de la Cruz Roja.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.