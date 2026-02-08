Hasta 1 grado: empuje frío #14 mantiene el frío intenso este domingo

El paso del empuje frío #14 dejó una madrugada y mañana de domingo bastante heladas. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) registró temperaturas de hasta un grado Celsius.

Esta temperatura se registró en el volcán Irazú, con 1,6 grados; en el volcán Turrialba amaneció en 2,4 grados, y en el Cerro de la Muerte en 3,5 grados.

Empuje frío #14 mantiene bajas temperaturas en zonas montañosas. Foto: Rafael Pacheco/Archivo (Rafael Pacheco Granados)

Las zonas montañosas de Rancho Redondo, en Goicoechea, Cartago y Coronado amanecieron bastante frías. El termómetro marcó en el primer lugar 9,6 grados; en La Unión de Cartago, 10 grados, y en Patio de Agua de Coronado, 11,3 grados.

Estos son los sitios con las temperaturas más frías registradas por el IMN.

El país prácticamente se mantiene dividido en dos: todo el Pacífico conserva sus condiciones calurosas, eso sí, con fuertes vientos; mientras que en el resto del país también hay ráfagas, frío, cielos nublados y lloviznas.

Los efectos del empuje frío se percibirán hasta este lunes 9 de febrero.