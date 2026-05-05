Sucesos

Héroes en el río: así salvaron a un mono congo que luchaba por su vida en el Sixaola

Tour operadora encontró al animal cuando ya estaba casi sin fuerzas

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Por Alejandra Morales

Una conmovedora acción quedó grabada en la frontera entre Costa Rica y Panamá, luego de que una tour operadora ayudara a rescatar a un mono congo que luchaba por sobrevivir en las aguas del río Sixaola.

El rescate fue realizado por integrantes de Sixaola Fishing Tours, quienes se toparon con el animal mientras navegaban por la zona cercana al puente fronterizo.

Según relataron a La Teja, el mono venía subiendo desde la bocana del río Sixaola y se encontraba completamente agotado.

“Nos topamos con el mono, ya prácticamente estaba agotado, dando lo último; decidimos ayudarlo para pasarlo del lado de Panamá hacia Costa Rica”, señalaron desde la tour operadora.

Rescate de mono congo en Sixaola

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Los rescatistas improvisados decidieron intervenir al ver que el animal tenía serias dificultades para mantenerse a flote debido al cansancio.

La escena ha generado reacciones de admiración y ternura por la forma en que actuaron para salvarle la vida al mono congo.

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Rescate de mono congo en río Sixaola. Foto: captura de video
Rescate de mono congo en río Sixaola. Foto: captura de video (captura de video/captura de video)
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río Sixaolarescate de mono congo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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