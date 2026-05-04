Semana estará pasada por agua y con mucho calor en varias regiones

La primera semana de mayo 2026 estará marcada por tardes lluviosas, alta humedad y sensación de bochorno en distintas regiones del país, según las proyecciones meteorológicas para los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, desde este lunes hasta este jueves persistirán altos niveles de humedad e inestabilidad atmosférica, condiciones que favorecerán aguaceros vespertinos principalmente en el Pacífico, el Valle Central y sectores específicos del oeste del Caribe y la Zona Norte.

Las lluvias se presentarían especialmente durante las tardes y primeras horas de la noche.

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Altos niveles de humedad marcarán el inicio de la semana. Foto: Archivo GN (Canva/Canva)

Para la segunda mitad de la semana, entre jueves y domingo, se prevé una disminución paulatina en la humedad, lo que provocaría que los aguaceros comiencen a dispersarse poco a poco, sobre todo hacia el domingo.

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Esta variación estaría relacionada con el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad.

A pesar de la reducción gradual de las lluvias hacia el fin de semana, las condiciones de bochorno seguirán presentes en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, las temperaturas máximas serían ligeramente menos intensas en comparación con las registradas durante semanas anteriores.