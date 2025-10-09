Hija de Marlene Jiménez perdona a hermano sospechoso de asesinar y enterrar a su mamá en patio de casa

Marlene Jiménez, de 56 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de julio. (cortesía/Marlene Jiménez, de 56 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de julio.)

Keisha Coto tomó una valiente decisión con relación a su hermano de 17 años, quien fue detenido por las autoridades como sospechoso de asesinar a su propia madre, doña Marlene Jiménez, de 56 años, cuyo cuerpo apareció enterrado en el patio de la casa en la que vivían.

La muchacha tomó una decisión que para muchos sería impensable: perdonar a su hermano pese a la atrocidad que habría cometido.

Así lo dio a conocer Coto por medio de una publicación que hizo para agradecerles a todas las personas que la han acompañado en este momento tan difícil de su vida.

Ella y su familia recientemente realizaron dos despedidas para su mamá, una en Liberia y otra en Laurel de Corredores, donde vivía la señora.

“Como dijimos mi hermano Will y yo en ambas despedidas, nuestro corazón está en paz, primeramente porque dimos con su paradero, no como queríamos, pero se logró y además ya pudimos concluir con el descanso de su alma. Pero también estamos con tranquilidad en nuestro ser al perdonar a nuestro hermano, de acá en adelante los instamos a realizar lo mismo y que sus corazones se limpien de esos malos deseos que hemos llegado a decir o pensar. Ya que solo Dios y en el plano terrenal la justicia, serán los únicos que podrían juzgarle”, escribió Coto.

El hallazgo del cuerpo de doña Marlene y la detención de su hijo ocurrieron en agosto de este año. Foto Colosal Informa. (Colosal Informa/El hallazgo del cuerpo de doña Marlene y la detención de su hijo ocurrieron este martes. Foto Colosal Informa.)

Además de agradecer a todas las personas que han estado ahí para ella, Keisha aprovechó para despedirse de su mamá con unas palabras muy bonitas que le dedicó en esa publicación.

“Fueron parte de una historia escrita por mi madre, que ya finalizó, ahora solo queda volver a leer ese libro y recordarla como la persona alegre que fue, la persona que compartía hasta lo que no tenía, la madre estricta, pero que nunca tomó el camino fácil de abandonar a sus hijos, esa mujer soñadora y guerrera”.

El caso de Marlene inició como una desaparición, pues se le había perdido el rastro desde inicios del pasado mes de julio.

El OIJ realizó varias diligencias que llevó a los investigadores a pensar que podrían estar ante un crimen aún más graves y esas sospechas se confirmaron el pasado 19 de agosto, cuando el cuerpo de Jiménez fue encontrado enterrado en el patio de la casa en la que vivía con su hijo, ubicada en Laurel de Corredores.

El muchacho fue detenido ese mismo día por la Policía Judicial.