Hijo de DJ asesinado le dio el último adiós haciendo lo que este más amaba

El hijo de Vásquez le dio el último adiós haciendo una de las cosas que él más amaba.

Uno de los hijos de Andrés Vásquez Gutiérrez, el DJ que fue sacado a la fuerza de un bar por unos sujetos armados y apareció asesinado dos días después, le dio el último adiós a su amado padre haciendo una de las cosas que este más amaba.

Durante la vela de DJ Piricho, como era conocido Vásquez, su hijo utilizó el equipo que este usaba en sus presentaciones, para poner la música que tanto lo apasionaba, así fue como el muchacho decidió despedirse de él.

Así lo contó a La Teja Vicky Morera, suegra de Vásquez, quien dijo que ese momento fue muy especial para todos los seres queridos de Andrés, pues fue como ver un reflejo de él.

“Él (hijo) siempre ha estado con el papá a la par, no ha salido a la calle a tocar como el papá, pero sí sabe manejar muy bien el equipo, él se ponía a tocarlo con el papá y cantaban juntos, era un hobby que tenían. Se le puso el equipo afuera junto con las fotos (del papá), entonces fue parte de eso”, contó Morera.

“Aparte de toda esta situación que pasó, yo no maldigo a nadie, no hay nada en esta vida que no se devuelva”. — Vicky Morera, suegra de Andrés.

Los hechos que concluyeron con la muerte de Vásquez, de 43 años, iniciaron la noche del pasado sábado 14 de octubre, cuando cuatro sujetos armados lo sacaron a la fuerza de un bar donde estaba animando, en Las Vueltas de La Cruz, en Guanacaste. El carro al que lo subieron apareció quemado poco después en Peñas Blancas.

El lunes el cuerpo del DJ fue ubicado a la orilla de una carretera en Sonzapote de La Cruz. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo estaba carbonizado y presentaba aparentes disparos.

Perdió a un hijo

Morera dijo que la muerte de Vásquez significó un golpe muy duro para toda su familia, especialmente para ella, pues Andrés era mucho más que un yerno.

“Él fue un gran hombre, un gran esposo y padre, no es porque se haya muerto que esté diciendo esto, de verdad fue un excelente yerno, que más que eso era un hijo para mí, por eso digo que a mi me quitaron a un hijo”, dijo.

Cuatro sujetos armados sacaron a Vásquez a la fuerza de un bar en donde estaba trabajando.

Más allá del enorme dolor que siente por la trágica muerte de su yerno, Morera dijo sentirse en paz, pues, al menos, tuvieron la oportunidad de darle el último adiós que se merecía.

“Todo queda en manos de Dios, hoy por hoy no quiero saber quiénes fueron los que le hicieron eso, me siento gozosa porque ya lo tenemos, porque hubiera sido el sufrimiento más grande de mi vida y de mi hija no saber dónde está, eso hubiera sido una agonía demasiado grande”.

La señora contó que este miércoles se llevó a cabo el funeral de su yerno y destacó que un mar de gente los acompañó para despedirse de él.

“Vino gente de todos lados, los Djs amigos de él, esto era de locos, ver como la gente lloraba, en la iglesia no alcanzaba la gente y todo eso fueron muestras de cariño, de verdad que no tenemos palabras para agradecer”, dijo.

Los seres queridos de DJ Piricho aún siguen muy consternados por su muerte, pues aseguran que era una persona que no tenía problemas con nadie y solo se dedicaba a ganarse la vida haciendo lo que más le apasionaba.