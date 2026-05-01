Hijo murió en accidente tres meses después de que su mamá falleciera atropellada en una vela

La tragedia volvió a golpear a una familia luego de confirmarse la muerte de Farlen Steven Morales Rojas, de 26 años, quien falleció este viernes luego de sufrir un accidente de tránsito en Los Ángeles, en Peñas Blancas, en San Ramón de Alajuela.

Farlen Steven Morales Rojas, de 26 años (Cortesia/Cortesia)

El joven murió después de colisionar la motocicleta que conducía contra un camión, cuando, aparentemente, se distrajo por un instante al intentar saludar a una persona mientras realizaba un mandado.

En primera instancia, el joven fue atendido por personal de la Cruz Roja de La Fortuna y posteriormente trasladado de emergencia al Hospital de San Carlos debido a la gravedad de sus lesiones.

Morales presentaba múltiples lesiones pese al esfuerzo del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

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Según trascendió, momentos antes del accidente Farlen se encontraba trabajando junto a su padre en labores de construcción.

Sin embargo, detrás de esta nueva pérdida hay mucho dolor: hace apenas unos meses, la madre de Farlen también murió en otro accidente de tránsito.

Ella era Yurlin Rojas Salas, de 46 años, quien falleció el pasado 10 de enero tras ser atropellada en el El INVU, en San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón.

Según trascendió en aquel momento, Yurlin se encontraba en una vela despidiendo a un vecino de la comunidad. Ella había pasado parte de la noche ayudando a la familia doliente.

En determinado momento, la mujer salió hacia la calle, al parecer para llevar un café, cuando ocurrió la tragedia.

Yurlin Rojas Salas, de 46 años falleció atropellada en San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

El conductor involucrado, de apellido Cerdas, de 31 años, fue señalado como sospechoso de provocar el atropello. Versiones preliminares indicaron que presuntamente manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente.

La muerte de Yurlin causó gran consternación entre vecinos y familiares.

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Ahora, la familia enfrenta un nuevo golpe con la partida de Farlen, un joven trabajador, padre de un niño y dedicado a labores de construcción junto a su padre.

Personas cercanas comentaron que el muchacho era muy trabajador.