Hijos de mujer asesinada el Día de la Madre ya habían perdido a su papá a manos de sicarios

Tres menores de 13, 11 y 8 años quedaron sin sus dos padres después de que, en un periodo de apenas cuatro meses, tanto su papá como su mamá fueron víctimas de hechos violentos en Matina, Limón.

La primera tragedia ocurrió durante Semana Santa, el pasado 3 de abril, cuando murió Patrick Alejandro Gudiel Colpton, de 40 años, padre de los tres menores.

Gudiel fue asesinado en Batán, Matina, dejando a sus hijos sin su papá.

Pasaron cuatro meses y los niños volvieron a enfrentar una tragedia familiar.

Keylin Gabriela Murillo Jiménez de 30 años fue asesinada la noche del 15 de agosto dentro de un bar en Matina de Limón. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

La noche del 15 de agosto, precisamente durante la celebración del Día de la Madre, su mamá, Keylin Murillo Jiménez, de 30 años, fue asesinada a balazos dentro de un bar ubicado en el centro de Matina.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Murillo se encontraba como clienta en el establecimiento cuando se escucharon múltiples disparos. La mujer recibió impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y murió en el sitio.

Así, en solo cuatro meses, los tres menores quedaron sin ninguno de sus padres.

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Dos muertes violentas que dejaron a los niños sin sus padres

La muerte de Gudiel ocurrió el 3 de abril, mientras que el asesinato de Murillo se registró el 15 de agosto.

Ambos hechos ocurrieron en el cantón de Matina, una zona que durante este año ha registrado numerosos episodios violentos.

En el caso de Murillo, autoridades de la Fuerza Pública señalaron que varios testigos indicaron que la mujer habría sido amenazada de muerte días antes del ataque. Ese elemento es parte de las circunstancias que deberán ser analizadas por los investigadores para determinar el móvil del homicidio.

Los agentes del OIJ de Limón y Batán continúan con las pesquisas para esclarecer el asesinato de la mujer e identificar a las personas responsables.

Keylin era mamá de otros dos menores.