Hombre al que el futbolista Derrikson Quirós veía como un hermano fue asesinado haciendo lo que más amaba

Lo que parecía una noche normal, haciendo lo que más disfrutaba, terminó en una tragedia que enluta a una familia en Limón.

Kadean Amir Allen Masís, de 18 años, fue víctima de un asesinato cuando jugaba bingo con amigos, una actividad formaba parte de su día a día y que tanto le gustaba.

Kadean era muy cercano al jugador Derrikson Quirós, quien lo consideraba como un hermano, lo que ha hecho aún más dolorosa su partida.

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Hermano de Derrikson Quirós (Derrikson Quirós/Instagram)

El ataque a balazos ocurrió el Sábado Santo, pasadas las 7 p. m., cuando el joven se encontraba en el barrio que vivía en Pacuare Nuevo, Limón.

Su padre, Enrique Allen, relató a La Teja los angustiantes momentos que vivió al presenciar el hecho.

“Subí a buscar a mis dos hijos pequeños que estaban jugando en bicicleta en el barrio, mi otro hijo Kadean estaba con sus amigos jugando bingo, en el momento que llegué, vi que se acercó la moto y comenzaron a volar bala como locos, los amigos corrieron para un lado y mi hijo para otro”, recordó.

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En medio de la desesperación, el padre tomó una decisión que resultó clave: utilizó el vehículo que conducía para impactar a los presuntos pistoleros, acción que permitió que fueran posteriormente capturados por la Fuerza Pública.

Sin embargo, pese a ese esfuerzo, no logró evitar la muerte de su hijo.

Derrickson lamentó en sus redes sociales el dolor de perder a un ser querido.

“En estos momentos no tengo palabras para expresar todo lo que siento el despertar y darme cuenta de esta noticia. El perder un hermano es una de las cosas más dolorosas en esta vida, más cuando ni tan siquiera estás cerca de él”, escribió en IG.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, mientras familiares y allegados lamentan la pérdida de un joven que fue asesinado haciendo lo que más disfrutaba.

A Kadean no le conocían problemas, tampoco amenazas que le hicieran temer por su vida.