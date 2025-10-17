Hombre aprovechó la cercanía con su hijo para causarle un grave daño a la mamá del niño en Alajuela

Un sujeto de apellido Amador pasará los próximos 15 años en la cárcel por agredir a la mamá de su hijo. Foto ilustrativa comprada de stock (shutterstock)

Un sujeto de apellidos Amador Palma pasará los próximos 15 años en la cárcel por causarle el peor daño a la mamá de su propio hijo.

La Fiscalía Adjunta de Alajuela demostró que este hombre aprovechó la cercanía con el hijo en común que tiene la pareja para causar los delitos de violación, incumplimiento de medida de protección y maltrato contra la víctima.

Agresiones contra la víctima

De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el 17 de noviembre del 2024, en Itiquís de Alajuela.

“El imputado se encontraba visitando al hijo que tiene en común con la ofendida. En un momento determinado, este golpeó a la víctima y luego cometió la agresión sexual”, señalaron en la Fiscalía.

La segunda agresión ocurrió el 14 de febrero anterior, en Plaza Real Alajuela, cuando la mujer ya había solicitado la imposición de medidas de protección a su favor.

“La ofendida se encontraba en ese lugar esperando que su hijo saliera del kínder, cuando Amador, a pesar de que no podía acercársele, llegó y la golpeó. En ese instante, trabajadores del centro comercial auxiliaron a la mujer y detuvieron al imputado”, dijeron en la investigación.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.

