Hombre le hizo una atrocidad a su expareja porque ella no dejó que le revisara su celular

El sujeto incluso atentó contra la vida de su propia hija, motivo por el que recibió un merecido castigo

Por Adrián Galeano Calvo
Mujer agredida. Foto Shutterstock
El hombre usó dos cuchillos de cocina para atacar a su expareja. Foto Shutterstock

Un hombre apellidado Domínguez Lacayo cometió una atrocidad contra su expareja solo porque ella no dejó que le revisara su teléfono celular.

Ante esta situación, el sujeto no lo pensó dos veces y usó unos cuchillos de cocina para herir a la mujer; incluso, atentó contra la vida de su propia hija; afortunadamente, ambas lograron sobrevivir al ataque.

Esta terrible acción le costó bien caro a Domínguez, pues fue sentenciado a 40 años de cárcel como responsable de los delitos de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio. La pena fue dictada este miércoles por el Tribunal Penal de Alajuela.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la ofendida y el imputado tuvieron una relación que duró, aproximadamente, 15 años, de la cual procrearon a dos hijos. Sin embargo, ante los hechos de violencia de Domínguez, la mujer se separó de él y se fue a vivir a Orotina con su mamá y su padrastro.

“Según evidenció el despacho, el 25 de marzo, el hombre llegó a esa propiedad y se molestó con la mujer porque no le permitió revisar su celular. El acusado tomó dos cuchillos de cocina y la hirió en una mano y en el cuello”, señaló la Fiscalía.

La familia de la mujer trató de ayudarla, pero Domínguez lanzó una estocada contra su propia hija; afortunadamente, no logró herirla.

“El Ministerio Público probó que luego el hombre se abalanzó contra su expareja y trató de estrangularla, pero el padrastro de la mujer logró liberarla”, detalló el Ministerio Público.

Pocos minutos después, Domínguez fue detenido por oficiales de Fuerza Pública.

A la espera de que la sentencia quede en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.

