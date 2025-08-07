Hombre le hizo una atrocidad a su expareja porque ella no dejó que le revisara su celular

El hombre usó dos cuchillos de cocina para atacar a su expareja. Foto Shutterstock

Un hombre apellidado Domínguez Lacayo cometió una atrocidad contra su expareja solo porque ella no dejó que le revisara su teléfono celular.

Ante esta situación, el sujeto no lo pensó dos veces y usó unos cuchillos de cocina para herir a la mujer; incluso, atentó contra la vida de su propia hija; afortunadamente, ambas lograron sobrevivir al ataque.

LEA MÁS: Incendio en San Juan: Vecinos viven una pesadilla y denuncian que nadie les quiere ayudar

Esta terrible acción le costó bien caro a Domínguez, pues fue sentenciado a 40 años de cárcel como responsable de los delitos de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio. La pena fue dictada este miércoles por el Tribunal Penal de Alajuela.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la ofendida y el imputado tuvieron una relación que duró, aproximadamente, 15 años, de la cual procrearon a dos hijos. Sin embargo, ante los hechos de violencia de Domínguez, la mujer se separó de él y se fue a vivir a Orotina con su mamá y su padrastro.

LEA MÁS: Patrulla fue clave para señalar a policías como sospechosos de indignante delito contra muchacha

“Según evidenció el despacho, el 25 de marzo, el hombre llegó a esa propiedad y se molestó con la mujer porque no le permitió revisar su celular. El acusado tomó dos cuchillos de cocina y la hirió en una mano y en el cuello”, señaló la Fiscalía.

La familia de la mujer trató de ayudarla, pero Domínguez lanzó una estocada contra su propia hija; afortunadamente, no logró herirla.

LEA MÁS: OIJ revela aterradores detalles sobre el atroz femicidio de Nelly Romero

“El Ministerio Público probó que luego el hombre se abalanzó contra su expareja y trató de estrangularla, pero el padrastro de la mujer logró liberarla”, detalló el Ministerio Público.

Pocos minutos después, Domínguez fue detenido por oficiales de Fuerza Pública.

A la espera de que la sentencia quede en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.