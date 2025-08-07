Patrulla fue clave para señalar a policías como sospechosos de indignante delito contra muchacha

Los dos policías enfrentan una causa penal por un presunto delito sexual.

La patrulla que usaban dos policías de la Fuerza Pública para cumplir con sus labores terminó siendo clave para señalarlos como sospechosos de cometer un indignante delito contra una muchacha.

Se trata de dos uniformados de apellidos Marchena y Loría, quienes este miércoles pasaron por la vergüenza de ser detenidos para que se les investigue por un presunto delito en perjuicio de una joven que, al parecer, tendría 18 años.

LEA MÁS: OIJ revela aterradores detalles sobre el atroz femicidio de Nelly Romero

El supuesto hecho, así como la detención de los dos policías, se dio este miércoles en Golfito, en la zona sur del país.

Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la detención de los oficiales se dio luego de que al sistema de emergencias 9-1-1 ingresó una llamada de una mujer denunciando haber sido víctima de abuso a manos de los uniformados.

“Desplazamos el mando superior al lugar para verificar la situación, utilizamos elementos tecnológicos para poder determinar la ubicación de la unidad, y con varios elementos que recopilamos hicimos una coordinación con el Ministerio Público, que nos dio una dirección funcional que el fiscal pidió y los dos policías fueron detenidos”, dijo Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública.

LEA MÁS: Familiar de viejito de 76 años entró a su casa y encontró una escena que le despedazó el alma

Según supo este medio, uno de los elementos tecnológicos de los que hizo mención Cubillo se trataría del GPS de la patrulla, el cual fue usado para confirmar la presencia de los sospechosos en el sitio en el que habría ocurrido el delito sexual.

Por su parte, la Fiscalía de Golfito indicó a La Teja que ya se abrió una causa penal contra ambos uniformados.

LEA MÁS: ¿Se frena extradición de Celso Gamboa? Esto determinó la Sala Constitucional

“Ambos permanecen a las órdenes del Ministerio Público a la espera de que se les tome la declaración indagatoria, y luego se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares. El caso corresponde al expediente 25-001668-0062-PE. Por ahora, es toda la información con la que se cuenta”.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que, de acuerdo con lo que establece la Ley de Policía, adicional al proceso penal, se establecerá un proceso disciplinario administrativo contra los oficiales, que en caso de comprobarse los hechos, ambos posiblemente sean despedidos.