Hombre cumplirá 72 horas desaparecido tras ser arrastrado por corriente en Jacó

Un hombre cumplirá 72 horas desaparecido en playa Jacó, mientras la Cruz Roja mantiene un amplio operativo de búsqueda en la zona.
La emergencia fue reportada a eso de las 6 p. m. del viernes 27 de febrero, cuando, según información de la benemérita, dos hombres fueron arrastrados por la corriente.
Uno de ellos logró ser rescatado y fue trasladado en condición urgente a la clínica de la localidad; sin embargo, el segundo permanece desaparecido.
Este lunes 2 de marzo, los equipos de socorro continuaban con los recorridos en el mar y la costa. En el operativo participan 10 cruzrojistas, una embarcación y un vehículo 4x4, que realizan labores de rastreo en distintos puntos de la playa.
Las autoridades mantienen la búsqueda activa con la esperanza de ubicar al hombre lo antes posible.