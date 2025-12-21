Hombre de 33 años grave tras intento de homicidio tras ser baleado desde un carro en Puriscal

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan intensamente para esclarecer un violento ataque armado ocurrido durante la madrugada de este domingo en Santiago de Puriscal.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:00 a.m. en el barrio Santa Cecilia.

El hombre sufrió heridas de gravedad. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

Según la versión preliminar de las autoridades judiciales, el ofendido, un hombre de apellido Arias y 33 años de edad, caminaba por la calle cuando fue interceptado por un vehículo.

Desde el automotor, al menos una persona disparó en repetidas ocasiones contra Arias, logrando impactarlo en el abdomen y el tórax.

Pese a la gravedad de sus heridas, Arias logró reaccionar y huir del sitio.

LEA MÁS: Violenta madrugada: hombre fue brutalmente atacado en Desamparados

El hombre alcanzó a llegar a una vivienda cercana donde pidió ayuda desesperadamente.

Tras la alerta, unidades de la Cruz Roja se desplazaron al lugar, brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia hacia el Hospital San Juan de Dios, en San José.

LEA MÁS: Identifican a peatón fallecido tras atropello en Sabana Sur: hombre intentaba cruzar la ruta 27

Agentes del OIJ de Puriscal realizaron una inspección en la escena para la recolección de indicios balísticos y otras evidencias.

Actualmente, el caso se mantiene bajo investigación para determinar el móvil del ataque, identificar el vehículo involucrado y dar con el paradero de los presuntos sospechosos.