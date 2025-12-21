Sucesos

Hombre de 33 años grave tras intento de homicidio tras ser baleado desde un carro en Puriscal

Agentes del OIJ de Puriscal investigan el móvil de una agresión que dejó a un hombre de 33 años gravemente herido

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan intensamente para esclarecer un violento ataque armado ocurrido durante la madrugada de este domingo en Santiago de Puriscal.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:00 a.m. en el barrio Santa Cecilia.

Cruz Roja imagen ilustrativa
El hombre sufrió heridas de gravedad. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

Según la versión preliminar de las autoridades judiciales, el ofendido, un hombre de apellido Arias y 33 años de edad, caminaba por la calle cuando fue interceptado por un vehículo.

Desde el automotor, al menos una persona disparó en repetidas ocasiones contra Arias, logrando impactarlo en el abdomen y el tórax.

Pese a la gravedad de sus heridas, Arias logró reaccionar y huir del sitio.

LEA MÁS: Violenta madrugada: hombre fue brutalmente atacado en Desamparados

El hombre alcanzó a llegar a una vivienda cercana donde pidió ayuda desesperadamente.

Tras la alerta, unidades de la Cruz Roja se desplazaron al lugar, brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia hacia el Hospital San Juan de Dios, en San José.

LEA MÁS: Identifican a peatón fallecido tras atropello en Sabana Sur: hombre intentaba cruzar la ruta 27

Agentes del OIJ de Puriscal realizaron una inspección en la escena para la recolección de indicios balísticos y otras evidencias.

Actualmente, el caso se mantiene bajo investigación para determinar el móvil del ataque, identificar el vehículo involucrado y dar con el paradero de los presuntos sospechosos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio puriscalcarrohombre baleadoagentes del OIJsanta ceciliapuriscal
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.