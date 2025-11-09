Hombre de 62 años está grave tras caer en río y pegar contra las piedras

Pasadas las 12:30 de la tarde de este domingo, la Cruz Roja Costarricense recibió una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 por la caída de una persona al cauce del río Candelaria, en el cantón de Acosta.

Según confirmó Carlos Novoa, vocero institucional, al llegar al sitio los socorristas encontraron a un hombre de 62 años con múltiples golpes, luego de impactar contra una piedra.

La Cruz Roja Costarricense rescató a un hombre que cayó al cauce del río Candelaria, en Acosta. (Cruz Roja)

El paciente fue extraído a una zona segura y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, tras un operativo en el que participaron tres unidades de la Benemérita, entre básicas, avanzadas y de rescate.

El incidente ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que obligó a los socorristas a emplear técnicas de rescate vertical y equipo especializado para completar la operación.

