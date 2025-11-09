Sucesos

Hombre de 62 años está grave tras caer en río y pegar contra las piedras

Un hombre de 62 años resultó con graves heridas tras caer al río Candelaria en Acosta, la tarde de este sábado

Por Hillary Chinchilla Marín

Pasadas las 12:30 de la tarde de este domingo, la Cruz Roja Costarricense recibió una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 por la caída de una persona al cauce del río Candelaria, en el cantón de Acosta.

Según confirmó Carlos Novoa, vocero institucional, al llegar al sitio los socorristas encontraron a un hombre de 62 años con múltiples golpes, luego de impactar contra una piedra.

La Cruz Roja Costarricense rescató a un hombre que cayó al cauce del río Candelaria, en Acosta. (Cruz Roja)

El paciente fue extraído a una zona segura y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, tras un operativo en el que participaron tres unidades de la Benemérita, entre básicas, avanzadas y de rescate.

El incidente ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que obligó a los socorristas a emplear técnicas de rescate vertical y equipo especializado para completar la operación.

ParritaHombreRíoPiedraCruz RojaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

