Hombre es asesinado a balazos en Limón

Una vez más la provincia de Limón fue escenario de un hecho de sangre, pues la madrugada de este sábado un hombre fue ejecutado en esa zona.

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El crimen fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de la 2:20 a.m. de este sábado 11 de abril, en el sector de Matina de Limón.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon personal en una ambulancia básica al sitio.

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El crimen ocurrió la madrugada de este sábado en Matina. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

A su llegada, los paramédicos atendieron a un hombre que presentaba varios disparos, pero al revisarlo determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, la víctima presentaba impactos de bala principalmente en el pecho.

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De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en el mortal ataque.