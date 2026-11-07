Sucesos

Hombre es ejecutado a balazos cuando paseaba a su perro en Limón

El sangriento crimen ocurrió a plena luz del día

Por Adrián Galeano Calvo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

La provincia de Limón volvió a ser escenario de un hecho de sangre, pues la tarde de este sábado un hombre fue ejecutado a balazos, al parecer, cuando se encontraba paseando a su perro.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de la 1:30 p.m. en la localidad de Boston, en Carrandí de Matina, en el cruce de La 50.

LEA MÁS: Mamá, víctima inocente de un ataque de sicarios, había tomado una decisión que cambiaría el futuro de su familia

La Benemérita fue alertada sobre una balacera en la que al menos dos personas resultaron heridas, por lo que despachó personal paramédico y una ambulancia al lugar del ataque.

“En el lugar se abordan dos hombres adultos heridos por proyectil de arma de fuego. Un paciente fue trasladado por medios propios y el otro se encontraba sin signos vitales”, informó la Cruz Roja.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El crimen ocurrió en Matina de Limón. Foto: Archivo (IStock)

Extraoficialmente, trascendió que el ahora fallecido, cuya identidad no se dio a conocer, habría sido interceptado por sujetos armados cuando estaba paseando a su perro.

LEA MÁS: Una colilla de cigarro y una foto ayudaron a resolver el brutal crimen de Marilyn Paz

En redes sociales circula una fotografía en la que se observa cómo el ahora fallecido quedó tendido boca arriba en una calle y a su lado se alcanza a ver un perro sin vida.

En apariencia, el hombre quedó sosteniendo la cadena con la que paseaba al perro en una de sus manos.

De momento las autoridades judiciales no han brindado una versión oficial sobre cómo habría ocurrido el mortal ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carrandipaseaba a su perrohombre ejecutado a balazosCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.