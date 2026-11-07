Hombre es ejecutado a balazos cuando paseaba a su perro en Limón

La provincia de Limón volvió a ser escenario de un hecho de sangre, pues la tarde de este sábado un hombre fue ejecutado a balazos, al parecer, cuando se encontraba paseando a su perro.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de la 1:30 p.m. en la localidad de Boston, en Carrandí de Matina, en el cruce de La 50.

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La Benemérita fue alertada sobre una balacera en la que al menos dos personas resultaron heridas, por lo que despachó personal paramédico y una ambulancia al lugar del ataque.

“En el lugar se abordan dos hombres adultos heridos por proyectil de arma de fuego. Un paciente fue trasladado por medios propios y el otro se encontraba sin signos vitales”, informó la Cruz Roja.

El crimen ocurrió en Matina de Limón. Foto: Archivo (IStock)

Extraoficialmente, trascendió que el ahora fallecido, cuya identidad no se dio a conocer, habría sido interceptado por sujetos armados cuando estaba paseando a su perro.

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En redes sociales circula una fotografía en la que se observa cómo el ahora fallecido quedó tendido boca arriba en una calle y a su lado se alcanza a ver un perro sin vida.

En apariencia, el hombre quedó sosteniendo la cadena con la que paseaba al perro en una de sus manos.

De momento las autoridades judiciales no han brindado una versión oficial sobre cómo habría ocurrido el mortal ataque.