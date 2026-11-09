Hombre es ejecutado a balazos en La Uruca

El cantón central de San José volvió a ser escenario de un hecho de sangre, pues la noche de este domingo un hombre fue ejecutado con una lluvia de disparos.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de las 9:40 p.m. en el sector de La Uruca.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una balacera en la que una persona resultó herida, por lo que despacharon una ambulancia y personal paramédico al sitio.

El crimen ocurrió la noche de este domingo. Foto Archivo.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre adulto que presentaba heridas por arma de fuego en el tórax y las extremidades. En el sitio fue reportado sin signos vitales”, informó la Cruz Roja.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su muerte.