Sucesos

Hombre es ejecutado a balazos en La Uruca

El crimen ocurrió la noche de este domingo

Por Adrián Galeano Calvo

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El cantón central de San José volvió a ser escenario de un hecho de sangre, pues la noche de este domingo un hombre fue ejecutado con una lluvia de disparos.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de las 9:40 p.m. en el sector de La Uruca.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una balacera en la que una persona resultó herida, por lo que despacharon una ambulancia y personal paramédico al sitio.

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El crimen ocurrió la noche de este domingo. Foto Archivo.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre adulto que presentaba heridas por arma de fuego en el tórax y las extremidades. En el sitio fue reportado sin signos vitales”, informó la Cruz Roja.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su muerte.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.