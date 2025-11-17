Sucesos

Hombre fue aesinado frente a parada de buses en San Sebastián

El violento hecho ocurrió a escasos metros de un conocido supermercado

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue víctima de un atroz homicidio la madrugada de este lunes.

El crimen ocurrió pasadas las 3 a.m. en San Sebastián, específicamente al frente de una parada de buses que está a pocos metros del supermercado Walmart.

“Se informa de hombre herido de arma de fuego a nivel de tórax, sin signos de vida en la escena”, detalló la Benemérita.

El homicidio ocurrió cerca del Walmart de San Sebastián. Foto Waze CR.
De forma extraoficial trascendió que el ahora fallecido, al parecer, fue atacado por otros sujetos que le habrían robado su motocicleta, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Un caso muy similar ocurrió la noche del domingo en bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia, donde un muchacho de 16 años fue asesinado, al parecer, para robarle su moto.

Hombre asesinado San SebastiánHomicidio San Sebastián
