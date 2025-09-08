Hombre fue asesinado a balazos en una de las zonas más turísticas de Costa Rica

Un hombre perdió la vida tras recibir múltiples disparos en una de las zonas más turísticas de Costa Rica, hecho que generó alarma entre vecinos y visitantes del lugar.

La agresión fue reportada a las 9:48 p.m. de este domingo 7 de setiembre, en Bahía Ballena, en Osa, zona sur del país.

La víctima recibió las heridas en la cabeza, el tórax y el abdomen en Bahía Ballena, Osa. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/La Nación)

“Un hombre adulto recibió múltiples impactos de bala en la cabeza, el tórax y el abdomen, es declarado sin signos de vida en el lugar”, señalaron en la Cruz Roja.

Los agentes del OIJ se encargaron de levantar el cuerpo e investigan las causas que mediaron en este espantoso hecho.

De momento no hay personas detenidas por este caso.

