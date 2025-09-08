Sucesos

Hombre fue asesinado a balazos en una de las zonas más turísticas de Costa Rica

La víctima recibió las heridas en la cabeza, el tórax y el abdomen

Por Alejandra Morales

Un hombre perdió la vida tras recibir múltiples disparos en una de las zonas más turísticas de Costa Rica, hecho que generó alarma entre vecinos y visitantes del lugar.

La agresión fue reportada a las 9:48 p.m. de este domingo 7 de setiembre, en Bahía Ballena, en Osa, zona sur del país.

La víctima recibió las heridas en la cabeza, el tórax y el abdomen en Bahía Ballena, Osa. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/La Nación)

“Un hombre adulto recibió múltiples impactos de bala en la cabeza, el tórax y el abdomen, es declarado sin signos de vida en el lugar”, señalaron en la Cruz Roja.

Los agentes del OIJ se encargaron de levantar el cuerpo e investigan las causas que mediaron en este espantoso hecho.

De momento no hay personas detenidas por este caso.

Alejandra Morales

