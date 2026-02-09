Sucesos

Hombre gravemente herido tras sufrir descarga eléctrica mientras trabajaba en un techo en Purral de Goicoechea

La víctima sufrió quemaduras graves por la descarga eléctrica

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre sufrió una descarga eléctrica la mañana de este lunes en Purral de Goicoechea.

La víctima, en apariencia, realizaba unos trabajos en un techo cuando ocurrió la emergencia, provocada al tocar los cables primarios de electricidad.

LEA MÁS: Muchacha que murió en terrible choque entre moto y vagoneta acababa de graduarse del colegio

últimas horas cruz roja
La víctima sufrió quemaduras graves en Purral de Goicoechea. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

La situación fue reportada a los cuerpos de emergencia cerca de las 9 a.m., exactamente del Colegio Técnico, 100 este y 200 sur.

Al sitio enviaron una Unidad Especializada de Primera Intervención, así como dos ambulancias, una de Soporte Básico y otra de Soporte Avanzado, para atender al afectado.

LEA MÁS: Madre que fue descuartizada y enterrada por su pareja soñaba con viajar a Estados Unidos y aprender inglés

Por el tipo de incidente, el caso fue catalogado como de alto riesgo, debido a la exposición directa a líneas eléctricas de alta tensión. Las autoridades se mantienen en la escena mientras se desarrolla la atención médica y se evalúa la condición del hombre.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
descarga eléctricaelectrocutado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.