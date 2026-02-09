Hombre gravemente herido tras sufrir descarga eléctrica mientras trabajaba en un techo en Purral de Goicoechea

Un hombre sufrió una descarga eléctrica la mañana de este lunes en Purral de Goicoechea.

La víctima, en apariencia, realizaba unos trabajos en un techo cuando ocurrió la emergencia, provocada al tocar los cables primarios de electricidad.

La víctima sufrió quemaduras graves en Purral de Goicoechea. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

La situación fue reportada a los cuerpos de emergencia cerca de las 9 a.m., exactamente del Colegio Técnico, 100 este y 200 sur.

Al sitio enviaron una Unidad Especializada de Primera Intervención, así como dos ambulancias, una de Soporte Básico y otra de Soporte Avanzado, para atender al afectado.

Por el tipo de incidente, el caso fue catalogado como de alto riesgo, debido a la exposición directa a líneas eléctricas de alta tensión. Las autoridades se mantienen en la escena mientras se desarrolla la atención médica y se evalúa la condición del hombre.