Hombre habría visto con horror como hermano fue arrastrado por el mar mientras pescaban

Un hombre habría presenciado con horror cómo su hermano, con quien se encontraba pescando, fue arrastrado por la corriente luego de que el mar socavara el terreno donde estaban.

Así habría ocurrido el trágico accidente acuático que provocó la desaparición de un hombre la tarde del pasado sábado en Parrita, específicamente en la desembocadura del río Parrita, en el sector conocido como Palo Seco.

Aunque las autoridades no han dado a conocer la identidad del desaparecido, trascendió que se trataría de un hombre apellidado Salazar, de 49 años.

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Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, informó que el suceso ocurrió a eso de las 5:44 p.m. del pasado sábado.

“En ese lugar dos hombres se encontraban pescando en la desembocadura de este río, debido al fuerte oleaje fueron arrastrados por la corriente y solo uno de ellos logró salir por sus propios medios”, dijo Matamoros.

Los cuerpos de emergencia mantienen las labores de búsqueda desde la tarde del sábado. Foto MSP. (MSP/Los cuerpos de emergencia mantienen las labores de búsqueda desde la tarde del sábado. Foto MSP.)

De forma extraoficial se habla de que el hermano de Salazar más bien se habría lanzado al mar para tratar de rescatarlo, pero la corriente era muy fuerte.

Desde el mismo día de la desaparición, personal de la Cruz Roja y el Servicio Nacional de Guardacostas iniciaron un operativo de búsqueda.

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“El Servicio Nacional de Guardacostas y la Cruz Roja Costarricense mantienen las labores de búsqueda de la persona desaparecida

“Como parte de las acciones realizadas, los equipos efectuaron una inspección aérea mediante un dron; sin embargo, esta no permitió confirmar un posible avistamiento de la persona”.

Las labores de búsqueda se mantienen en la zona con la esperanza de encontrar al hombre desaparecido.