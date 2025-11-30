Hombre llegó a pedir ayuda a su casa tras brutal ataque con puñal en San Carlos

Un hombre identificado con el apellido Pérez, de 30 años, se encuentra en condición crítica luego de ser atacado con puñal la noche del sábado en La Fortuna de San Carlos.

El hombre está internado en el Hospital de San Carlos

El incidente ocurrió pasadas las 9 p. m.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló este domingo que el hombre llegó por sus propios medios hasta su casa para pedir ayuda, momento en el que familiares solicitaron de inmediato la asistencia de la Cruz Roja.

Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Pérez con varias heridas en el tórax, por lo que fue estabilizado y trasladado de emergencia al Hospital de San Carlos.

La Cruz Roja detalló que la condición del hombre es crítica.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan determinar quién sería el responsable.