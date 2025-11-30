Sucesos

Hombre llegó a pedir ayuda a su casa tras brutal ataque con puñal en San Carlos

El hombre llegó gravemente herido a su vivienda

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre identificado con el apellido Pérez, de 30 años, se encuentra en condición crítica luego de ser atacado con puñal la noche del sábado en La Fortuna de San Carlos.

Un menor de cinco años falleció tras caer a una piscina en un hotel en San Carlos.
El hombre está internado en el Hospital de San Carlos

El incidente ocurrió pasadas las 9 p. m.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló este domingo que el hombre llegó por sus propios medios hasta su casa para pedir ayuda, momento en el que familiares solicitaron de inmediato la asistencia de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Modelo busca desesperadamente a su hija de 14 años desaparecida

Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Pérez con varias heridas en el tórax, por lo que fue estabilizado y trasladado de emergencia al Hospital de San Carlos.

LEA MÁS: Llamada anónima permitió hallar una cabeza semienterrada en Liberia

La Cruz Roja detalló que la condición del hombre es crítica.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan determinar quién sería el responsable.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
puñalsan carlosla fortuna san carlosorganismo de investigación judicial
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.