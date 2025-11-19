(Video) Hombre llegó al Estadio Nacional listo para ver el partido… pero terminó detenido

Un hombre llegó a ver el partido de la Sele y termino detenido (MSP/cortesía)

Como parte de los operativos realizados en el Estadio Nacional y sus alrededores, la Policía de Migración detuvo esta noche a un extranjero que intentaba ingresar para ver el partido entre Costa Rica y Honduras.

Según informaron las autoridades, el hombre se encontraba en condición migratoria irregular y ya había sido deportado en dos ocasiones durante este 2025 y una vez más en el 2024.

El hombre es nicaragüense.

Su presencia fue detectada gracias a los controles reforzados que se mantienen en la zona.

El hombre fue detenido antes de que pudiera acceder al estadio y quedó nuevamente a las órdenes de Migración para su proceso correspondiente.

Las autoridades anunciaron que estos operativos especiales continuarán durante y después del encuentro deportivo, con el fin de garantizar la seguridad de los aficionados y el orden en el evento.