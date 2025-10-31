Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en el estómago en Alajuela

Un hombre se encuentra luchando por su vida en la camilla de un hospital tras haber sido víctima de un salvaje ataque en el que sufrió una terrible herida con un cuchillo.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que el ataque ocurrió pasadas las 3:20 a.m. de este viernes en San José de Alajuela.

El herido fue llevado de emergencia al hospital de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

El comité local fue alertado sobre una persona herida por arma blanca, por lo que despachó personal en una unidad de soporte avanzado al sitio.

“Informan de un hombre adulto que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen, el mismo es trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela”, informó la Benemérita.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del hombre, ni las circunstancias que habrían mediado en el ataque.