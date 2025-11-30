Hombre que fue asesinado en corredor de casa en Pérez Zeledón tenía 44 años

El hombre que murió en un hecho violento registrado la madrugada de este domingo en Daniel Flores de Pérez Zeledón era de apellido Martínez, de 44 años, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según con la versión preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 a. m., cuando aparentemente se produjo una riña en el corredor de una vivienda entre Martínez y otro hombre de apellido Vega, de 22 años.

Un hombre fue asesinado de varias puñaladas en Pérez Zeledón. (Silvia Coto)

Durante el altercado, Martínez recibió múltiples heridas con un cuchillo en distintas partes del cuerpo, lo que le provocó la muerte en el sitio.

LEA MÁS: Pelea en la calle trajo desgracia a la familia de joven en Purral

El sospechoso fue detenido de inmediato por oficiales de la policía administrativa, quienes lo pusieron a la orden de los agentes judiciales. El joven quedó a la orden del Ministerio Público.

LEA MÁS: Modelo busca desesperadamente a su hija de 14 años desaparecida

Agentes del OIJ de Pérez Zeledón realizaron la inspección preliminar del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la autopsia respectiva.