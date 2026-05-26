Hombre que mató a su pareja y a su hija y quemó a la casa para ocultarlo recibirá su merecido

La sentencia de 76 años de prisión impuesta contra Fabio Ríos Garro por los femicidios de Fernanda Sánchez Aguilar y su hija Raisha Ríos Sánchez quedó en firme, luego de que la Sala de Casación Penal rechazara los recursos presentados por la defensa del imputado.

Con esta resolución judicial, se agotaron todas las posiblidades de apelar más por lo que ahora le toca empezar a cumplir con la pena.

Sentencia por asesinato de Raisha y Fernanda (Adrián Galeano Calvo/cortesía)

El juicio concluyó en febrero del 2025 y permitió al Ministerio Público demostrar que Ríos Garro fue el responsable de asesinar a su pareja y a la hija de ambos el 30 de julio del 2020, en La Virgen de San Pablo de León Cortés.

Durante el debate, la Fiscalía acreditó que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia doméstica y que, después de cometer los crímenes, el hombre incendió la vivienda familiar e interpuso una denuncia falsa con el objetivo de ocultar lo sucedido y desviar la atención de las autoridades.

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La fiscal adjunta y subrogante Karen Valverde, quien representó al Ministerio Público durante el juicio, destacó que la firmeza de la sentencia representa un reconocimiento al trabajo técnico y jurídico desarrollado tanto por distintas oficinas del Ministerio Público como por la policía judicial.

Además, señaló que la resolución constituye un paso importante en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia.

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La defensa había alegado supuestas violaciones al debido proceso, afectaciones al derecho de defensa y una valoración incompleta de la prueba; sin embargo, todas las instancias judiciales rechazaron esos argumentos y mantuvieron intacta la condena contra el imputado.