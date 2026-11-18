Un hombre adulto que viajaba en motocicleta murió la noche de este martes, tras una colisión contra un camión en Platanares de Mollejones, en Pérez Zeledón.
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La Cruz Roja Costarricense informó a La Teja que atendió la emergencia a las 11:25 p.m. En el sitio, los socorristas valoraron al motociclista y lo declararon sin signos vitales.
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De momento, se desconoce la identidad de la víctima y no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.