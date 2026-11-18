Cruz Un motociclista murió tras colisionar contra un camión en Pérez Zeledón. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja)

Un hombre adulto que viajaba en motocicleta murió la noche de este martes, tras una colisión contra un camión en Platanares de Mollejones, en Pérez Zeledón.

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La Cruz Roja Costarricense informó a La Teja que atendió la emergencia a las 11:25 p.m. En el sitio, los socorristas valoraron al motociclista y lo declararon sin signos vitales.

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De momento, se desconoce la identidad de la víctima y no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.