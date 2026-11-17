El OIJ investiga el homicidio de un joven de 20 años en Tejarcillos de Alajuelita. Imagen con fines ilustrativos. (OIJ/OIJ)

Un joven de 20 años, de apellido Tenorio, fue asesinado a balazos la noche de este lunes en el sector de Tejarcillos, en San Felipe de Alajuelita.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó a La Teja que el homicidio ocurrió pasadas las 11 p. m., en vía pública. La víctima presentaba varios balazos en cuello, cabeza, tórax, la mano derecha y la pierna izquierda.

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De acuerdo con la versión preliminar, oficiales de la Policía Administrativa realizaban recorridos por la zona cuando escucharon varias detonaciones. Al llegar al sitio, encontraron al joven sin signos vitales y dieron aviso a los agentes judiciales.

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Los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para que se le practique la autopsia. Además, recolectaron pruebas que fueron enviadas a los laboratorios forenses para su análisis.

El OIJ mantiene la investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar a las personas sospechosas de cometerlo.