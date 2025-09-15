Hombre se detuvo para que policía revisara su carro, pero todo derivó en persecución

Decomiso de droga en carro oculto luego de persecución policial (MSP/cortesía)

La Policía de Fronteras logró decomisar en un carro cargado con 112 paquetes de cocaína, en Golfito.

El operativo se dio en el kilómetro 35.

Según la Policía, el conductor del vehículo, un costarricense de apellido Álvarez, accedió voluntariamente a la revisión de su automóvil.

Lo que el hombre no esperaba es que la experiencia de los oficiales detectó inconsistencias en la cajuela, lo que llevó a ordenar al conductor que detuviera el vehículo para una inspección más exhaustiva.

Ante esto, el hombre intentó huir acelerando, pero la Policía lo persiguió y logró detenerlo a pocos kilómetros del puesto de control.

Al llegar la Policía de Control de Drogas, se confirmó que los 112 paquetes de cocaína estaban ocultos en un doble forro en la cajuela de un sedán.

El detenido, quien cuenta con antecedentes por violencia contra la mujer, fue trasladado al Ministerio Público para enfrentar cargos por tráfico de drogas.